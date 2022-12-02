Названы причины роста курса евро

Опережающая динамика европейской валюты обусловлена ее удорожанием относительно доллара, рассказал «Известиям» 2 декабря аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов. По данным Мосбиржи, опубликованным на сайте, в пятницу курс евро достиг 65,7 рубля, обновив максимум с 7 июля.

Эксперт привел данные Trading Economics, согласно которым в ходе пятничных торгов курс евро обновил максимум к доллару с конца июня, поднявшись чуть выше уровня $1,054 за €1.

«За ноябрь европейская валюта прибавила к доллару порядка 5,5%, продемонстрировав лучшую динамику за месяц с сентября 2010 года», — отметил аналитик.

При этом, по его словам, доллар в ноябре дешевел и по отношению к другим основным валютам.

«Индекс DXY по итогам предыдущего месяца потерял порядка 5%. Такую динамику можно объяснить ожиданиями замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики в США на фоне снижения потребительской инфляции по итогам октября до 7,7% г/г (год к году. — Ред.)», — уточнил аналитик.

Как рассказал Беспалов, в еврозоне, согласно предварительным данным за ноябрь, показатель годовой инфляции также показал замедление впервые с июня 2021 года, снизившись до 10%. В то же время эксперт обращает внимание на то, что в еврозоне инфляция всё еще остается двузначной, а перспективы ее дальнейшего снижения выглядят более неопределенными на фоне волатильных цен на энергоресурсы.

Беспалов также добавил, что, если в Соединенных Штатах Америки регулятор в последнее время действовал достаточно агрессивно, повышая ставку на 75 базисных пунктов на протяжении четырех заседаний подряд и доведя ее диапазон до 3,75–4%, то в еврозоне, несмотря на два подряд повышения с аналогичным шагом, уровень ставки при двузначной инфляции всё еще составляет 2%.

«Поскольку регулятор в США начал действовать раньше, эффект от этих действий может позволить постепенно замедлять темпы повышения ставки и в конечном итоге завершить ужесточение ДКП раньше европейского регулятора, что при прочих равных может способствовать ослаблению доллара», — объяснил он.

Говоря о рубле, аналитик рассказал, что во второй половине дня динамика доллара и евро к российской валюте отличается не сильно — рубль снижается в обеих парах, теряя менее процента.

«Хотя пара доллар-рубль с середины октября не выходит из диапазона приблизительно 60–62,5 рублей, на динамику российской валюты в декабре могут повлиять события на рынке нефти. В ближайшее воскресенье состоится заседание ОПЕК+, а 5 декабря должно вступить в силу эмбарго Евросоюза на российскую нефть», — заключил Беспалов.

Накануне финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский рассказал «Известиям», что серьезных изменений в курсах доллара и евро по отношению к рублю в декабре не прогнозируется. Однако возможно ослабление до 62–63 рублей за $1 и до 64–65 рублей за €1.

В конце мая американский телеканал CBS назвал рубль самой устойчивой и эффективной валютой этого года.