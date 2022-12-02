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Путин поддержал идею создания центров реабилитации для раненых бойцов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Президент России Владимир Путин 2 декабря на встрече с представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностью по здоровью, поддержал идею создания центров реабилитации для раненых бойцов.

В разговоре с одним из раненых бойцов он назвал идею о создании центров реабилитации очень правильной.

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«Мы сегодня только обсуждали с министром обороны [России Сергеем Шойгу] и [вице-премьером] Татьяной Алексеевной [Голиковой], что нужно не просто их создать, нужно, чтобы между Минобороны в данном случае и социальными службами был налажен соответствующий контакт и обмен информацией», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что пострадавшим бойцам должна оказываться всесторонняя поддержка.

25 ноября Путин назвал героями всех участников спецоперации. Ранее президент отмечал, что поддержка военнослужащих, участвующих в спецоперации, является святой обязанностью властей.

Также в ноябре сообщалось, что «Народный фронт» организовал реабилитационную программу для 20 защитников Донбасса, которые были ранены в результате боевых действий.

Россия продолжает специальную операцию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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