Путин в разговоре с Шольцем назвал ракетные удары по целям на Украине вынужденной реакцией

Точечные ракетные удары российских вооруженных сил по определенным целям на Украине стали вынужденным ответом на провокации Киева против гражданской инфраструктуры России. Об этом 2 декабря в разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил российский президент Владимир Путин.

Среди таких провокаций российский лидер назвал теракт на Крымском мосту.

Путин заявил, что российские ВС долгое время «воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины».

«Но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики», — приводятся слова главы государства в сообщении пресс-службы Кремля.

В разговоре российский лидер также указал на деструктивную позицию западных государств, включая ФРГ, накачивающих киевский режим вооружением, а также осуществляющих подготовку украинских военных.

Всё это в совокупности с политической и финансовой поддержкой украинской стороны приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров, отметил Путин.

Он также призвал Германию пересмотреть подходы к ситуации на Украине.

Ранее в этот же день Шольц на Берлинской конференции по безопасности выразил надежду на возвращение к мирному порядку с Россией. Он призвал вернуться к соглашениям, действовавшим в последние десятилетия и служившим «основой мира и безопасности в Европе». Шольц также отметил готовность Берлина к диалогу с Москвой по темам контроля над вооружениями и размещения ракет.

29 ноября экс-министр финансов, бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен заявил, что Шольц и представители других стран Европы должны были призвать Вашингтон учитывать интересы Москвы перед началом специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.

Ранее, 11 ноября, Шольц заявил, что доводы критиков не убедили его отказаться от телефонных переговоров с Путиным. По его словам, все хотят, чтобы этот конфликт завершился миром.

В сентябре канцлер Германии отмечал, что его диалоги с президентом России всегда проходят в дружеском тоне, несмотря на расхождения во взглядах на украинский конфликт.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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