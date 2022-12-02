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Названы возможные причины проблем с отправкой «влюбленных» эмодзи в Telegram

Эксперт Кусков: проблемы с отправкой «влюбленных» эмодзи в Telegram могут быть связаны с ограничениями Apple
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Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
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Проблемы с отправкой через iPhone некоторых эмодзи в Telegram могут быть связаны как с действиями компании Apple, так и самого мессенджера. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в пятницу, 2 декабря.

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Ранее в этот день в СМИ появилась информация о том, что некоторые смайлики, в том числе с ЛГБТ-тематикой, в Telegram стали доходить собеседнику в неполном виде.

«Причиной сбоя могут быть многие факторы. Внести свой вклад могли разработчики смартфонов, сам Telegram или владельцы операционной системы. Например, компания Apple в определенных ситуациях может сильно наказывать программистов-разработчиков», — предположил Кусков.

По его словам, эта ошибка может быть связана с изменениями внутренней политики компании.

«Проблема может быть и на стороне Telegram, но мне кажется, что это Apple ввела ограничения», — добавил эксперт.

Проблема с отправкой эмодзи была замечена в iOS-версии Telegram еще 26 ноября. Речь идет о «влюбленных» эмодзи с изображением обнимающихся людей — причем неполадки коснулись как картинок с людьми одного пола, так и с парой из мужчины и женщины. Так, получатель сообщения мог увидеть лишь половину изображения. При этом проблема зафиксирована лишь в iOS-версии приложения.

Специалисты объясняют неполадки техническим сбоем и считают, что они не связаны с вводимыми в РФ ограничениями на пропаганду ЛГБТ, передает «Газета.Ru».

30 ноября Совет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол. Согласно инициативе, теперь административная ответственность за пропаганду ЛГБТ будет наступать за совершение таких действий в отношении лиц любого возраста, а не только в отношении несовершеннолетних, как это было предусмотрено до принятия закона.

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