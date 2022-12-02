Путин призвал оказать всестороннюю поддержку пострадавшим в СВО

Всесторонняя поддержка должна оказываться бойцам, пострадавшим в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил в пятницу, 2 декабря, президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностью по здоровью.

«Помощь раненным в ходе СВО солдатам и офицерам должна быть в зоне особого внимания властей всех уровней. Это настоящие мужчины, которые с честью выполняли свой долг, теперь наш долг помочь им», —подчеркнул президент.

27 ноября сообщалось, что Министерство обороны совместно с РЖД в рамках проекта «Своих не бросаем» запустили для семей участников СВО, пострадавших на Украине, турпоезд до Великого Устюга. В рамках тура поезд проедет по маршруту Москва – Великий Новгород – горный парк «Рускеала» – Архангельск – Великий Устюг в течение пяти дней. Там уточнили, что в поездку уже отправились 20 военнослужащих с членами своих семей, в том числе 106 детей, самому маленькому из которых три месяца.

Отмечалось, что планируется запуск еще трех туристических поездов. Составы направятся из Москвы в Великий Устюг 3, 10 и 17 декабря. Всего в акции «Своих не бросаем» примут участие более 1 тыс. человек.

Ранее, 23 ноября, сообщалось, что «Народный фронт» организовал реабилитационную программу для 20 защитников Донбасса, которые были ранены в результате боевых действий. Отмечалось, что военнослужащие начали проходить курс в Тульской области. Помощь в организации реабилитации оказали министерство труда и соцзащиты региона и лично губернатор Алексей Дюмин.

За дни прохождения курса подопечные проекта «Народного фронта» покатались на лошадях, попробовали себя в игре в регби на колясках с членами паралимпийской сборной России, в следж-хоккее, в волейболе сидя, участвовали в турнирах по фехтованию, настольному теннису, пауэрлифтингу, стрельбе из лука и пулевой стрельбе, посетили зооферму.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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