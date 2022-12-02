Трассу из Ахтубинска в Нижний Баскунчак отремонтируют до конца 2022 года
В Астраханской области к концу 2022 года отремонтируют трассу Ахтубинск ” Нижний Баскунчак. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Протяженность ремонтируемого участка составляет около 34 км, рабочие обновляют дорожное покрытие на площади 270 тыс. кв. м. Ремонт проводится поочередной на участках протяженностью 7–8 км. Об этом сообщает «Астрахань 24». После обновления дорожного покрытия будет нанесена разметка термопластиком общей протяженностью свыше 80 км.
Ход работ проинспектировала комиссия ФКУ Упрдор «Каспий» совместно с представителями заказчика ГКУ «Астраханьавтодор». Помимо хода работ, они проверили работу асфальтобетонного завода, установленного в непосредственной близости от ремонтируемого участка. Он обеспечивает бесперебойную поставку материалов на объект.