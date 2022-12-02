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Представитель Кремля Песков назвал неприемлемыми условия Байдена для переговоров с Путиным

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В Кремле считают неприемлемыми условия, которые президент США Джо Байден выдвинул для начала переговоров с Россией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 2 декабря.

Он напомнил слова Байдена о том, что переговоры Соединенных Штатов и России возможны «только после того, как [президент РФ Владимир] Путин уйдет с Украины». Песков подчеркнул, что Кремль не готов к переговорам с США на таких условиях.

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«Он [Байден] считает, что это и есть демонстрация того, и должно быть демонстрацией того, что Путин готов к переговорам. Но при этом президент Путин был, есть и остается открытым для контактов», — сказал пресс-секретарь.

Официальный представитель Кремля добавил, что США по-прежнему не признают новые территории в составе РФ, что осложняет поиск возможностей для взаимного обсуждения.

Накануне Байден в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что готов вести переговоры с Путиным о завершении специальной военной операции на Украине, если тот примет такое решение. При этом, по словам Байдена, у него нет в ближайшее время планов контактировать с российским президентом.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сообщил «Известиям», что данное заявление президента США показывает лицемерие главы Белого дома. По его мнению, заявления Байдена — «это громкие слова, не подкрепленные конкретными шагами».

Москва не раз отмечала свою открытость к переговорам с Украиной, однако именно Киев вышел из переговорного процесса.

Как указала 2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва ждет от Киева сигналов о стремлении возобновить переговорный процесс, но уже с учетом новых территориальных реалий.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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