Театр юного зрителя в Ижевске откроют после реконструкции в конце декабря

В Ижевске (Удмуртия) завершается реконструкция Театра юного зрителя (ТЮЗ). Церемония открытия запланирована на конец декабря, сообщил министр культуры республики Владимир Соловьев в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в министерстве культуры состоялось совещание по организации открытия театра. Точная дата церемонии пока не называется, но известно, что она запланирована на конец декабря, пишет ИА «Сусанин».

«Зрительный зал спроектирован в расчете на 170 мест, но их количество может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от особенностей сцены на каждом спектакле. <…> Также в здании ТЮЗа разместятся столярный и бутафорский цеха, административные и складские помещения. Для полноценной работы труппы там запланированы репетиционное помещение и несколько гримерных», — рассказал Соловьев.

Как отмечает Udm-info.ru, уникальная сцена-трансформер, построенная в театре, станет его особенностью. Для нее были приобретены специальные подъемные механизмы, звуковое и светомузыкальное оборудование.

Реконструкция Театра юного зрителя стартовала в Ижевске в 2020 году в рамках нацпроекта «Культура». В январе 2021-го строители уже завершили работы на 95%, но открыть площадку раньше срока не получилось.