Скончался актер сериала «Оранжевый — хит сезона» Брэд Уильям Хенке

Актер из США Брэд Уильям Хэнке, снимавшийся в сериале «Оранжевый – хит сезона», скончался на 57-м году жизни. Об этом 2 декабря сообщает издание TMZ.

«Брэд был невероятно добрым человеком с радостной энергией. Очень талантливый актер, ему нравилось быть частью этого сообщества, а мы любили его в ответ. Наши мысли с его женой и семьей», — заявил изданию агент актера.

Он также рассказал, что Хэнке умер во вторник, 29 ноября. Причина смерти не уточняется.

Известно, что в фильмографии Хенке было более 90 проектов. Один из последних — сериал «Оранжевый — хит сезона» от Netflix, где актер сыграл охранника главной героини.