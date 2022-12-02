Адвокат рассказал о месте жительства Сноудена после получения им гражданства РФ

Бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден намерен жить в Москве после получения гражданства Российской Федерации. Об этом его адвокат Анатолий Кучерена рассказал в пятницу, 2 декабря.

Юрист отметил, что Сноуден подал заявление около двух лет назад.

Ранее в этот день Сноуден принял присягу и получил документ, подтверждающий его принадлежность к российскому гражданству, сообщает телеканал «360».

«Он, конечно же, волновался. Он законопослушный и не нарушал закона РФ. Есть определенные требования... и он следовал... Я не сомневался, что всё будет хорошо... Надо было только ждать. Сейчас он очень доволен, на очереди его супруга, собирает документы, дальше — дети», — сказал Кучерена в беседе с телеканалом «Звезда».

Также адвокат уточнил, что в настоящее время у Сноудена два гражданства — американское и российское. США пытались аннулировать американский паспорт экс-агенту ЦРУ, но они не могут аннулировать гражданство.

В сентябре президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Сноудену. Тогда экс-сотрудник ЦРУ заявил о положительном влиянии гражданства России на его семью.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс позднее заявлял, что Сноуден, несмотря на получение российского гражданства, остается гражданином США и должен предстать перед американским правосудием.

Временное убежище в России Сноуден получил в августе 2013 года после того, как в июне того же года он передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете.