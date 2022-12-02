Реклама
Прямой эфир
Общество
В Донбасс доставили партию гуманитарной помощи от Союзного государства
Мир
Испания предупредила ЕС о возможной связи посылок с бомбами с конфликтом на Украине
Спорт
«Формула-1» отменила Гран-при Китая 2023 года
Мир
Шольц призвал Путина как можно скорее найти решение конфликта на Украине
Мир
ЕК предложила наказывать физлиц тюрьмой за нарушение санкций ЕС против РФ
Авто
Китайская Evergrande приостановила производство своих электромобилей
Мир
В Сирии опровергли заявление Пентагона о ликвидации лидера ИГ оппозицией
Происшествия
Число погибших при обстреле ВСУ Донецка увеличилось до трех
Мир
В Польше полицейским пришлось выселять беженцев с Украины с помощью автокрана
Мир
Германия направит Украине семь подлежавших утилизации ЗСУ Gepard
Происшествия
В результате пожара на судне на Борисовских прудах пострадала женщина
Общество
Кравцов заявил о включении раздела про СВО в школьные учебники истории

В Кремле поставили в один ряд ЧП на Крымском мосту и «Северных потоках»

Песков заявил, что ЧП на Крымском мосту и «Северных потоках» стоят в одном ряду, так как это акты терроризма
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ЧП на Крымском мосту и «Северных потоках» стоят в одном ряду. Об этом в пятницу, 2 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Загадка о трубе: кто взорвал «Северный поток»
В Швеции подтвердили факт диверсии на российских газопроводах

«И то и другое относится к категории актов терроризма», — сказал он ТАСС в ответ на вопрос, почему эти ЧП были поставлены в один ряд в сообщении Кремля по итогам разговора президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Ранее в этот день российский лидер провел телефонный разговор с канцлером ФРГ. В ходе переговоров Путин отметил, что российские ВС долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины. Однако теперь эти меры стали вынужденным ответом на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост.

По словам президента РФ, в этом же ряду — террористический акт против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», обстоятельства которого нуждаются в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур.

Часть Крымского моста получила повреждения 8 октября из-за подрыва грузовика. В результате теракта загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Комментируя ЧП, Путин указал, что теракт был направлен в отношении критически важной гражданской инфраструктуры России.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. Позже в службе государственной безопасности Швеции заявили, что на газопроводах подтверждены факты диверсии. На месте аварии были найдены следы взрывчатки.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022