В Кремле поставили в один ряд ЧП на Крымском мосту и «Северных потоках»

ЧП на Крымском мосту и «Северных потоках» стоят в одном ряду. Об этом в пятницу, 2 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«И то и другое относится к категории актов терроризма», — сказал он ТАСС в ответ на вопрос, почему эти ЧП были поставлены в один ряд в сообщении Кремля по итогам разговора президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Ранее в этот день российский лидер провел телефонный разговор с канцлером ФРГ. В ходе переговоров Путин отметил, что российские ВС долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины. Однако теперь эти меры стали вынужденным ответом на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост.

По словам президента РФ, в этом же ряду — террористический акт против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», обстоятельства которого нуждаются в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур.

Часть Крымского моста получила повреждения 8 октября из-за подрыва грузовика. В результате теракта загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Комментируя ЧП, Путин указал, что теракт был направлен в отношении критически важной гражданской инфраструктуры России.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. Позже в службе государственной безопасности Швеции заявили, что на газопроводах подтверждены факты диверсии. На месте аварии были найдены следы взрывчатки.