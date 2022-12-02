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В России обновили более 400 туристических дорог

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В России обновили более 400 туристических дорог, которые ведут к достопримечательностям. Их общая протяженность составила свыше 2 тыс. км, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, его слова приводит 2 декабря агентство «Прайм».

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«Развитие внутреннего туризма придает стимул и экономическому росту регионов: создаются новые рабочие места, идет поддержка локальных промыслов. Благодаря дорожному национальному проекту трассы, по которым проходят популярные туристические маршруты, постоянно обновляются. Только в этом сезоне новое покрытие появилось на еще 418 объектах», – отметил Хуснуллин.

По его словам, в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в России к нормативу приведут 16,7 тыс. км региональных и местных автодорог.

15 ноября Хуснуллин рассказал, что в России по итогам 2022 года будет введено рекордное количестве дорог. Он также напомнил, что впервые за всю историю страны была выпущена пятилетняя программа, в рамках которой планируется привести в нормативное состояние не менее половины всех региональных дорог страны, а также 85% дорог крупнейших агломераций, где проживает большее количество населения.

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