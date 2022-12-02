Первую ледовую переправу открыли на территории Омской области

На территории Омской области открыли движение по первой ледовой переправе. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России по региону.

Переправа через Иртыш «Никольская» располагается в Усть-Ишимском районе. Ее техническое освидетельствование провели сотрудники госинспекции по маломерным судам (ГИМС) регионального ГУ МЧС, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

«Ледовая переправа в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области, соединяющая через реку Иртыш села Усть-Ишим и Никольск, допущена к эксплуатации. Толщина льда составляет 30 см», — рассказали в спасательном ведомстве.

Проезд разрешен для автомобилей массой до 3 т, уточняет ИА «Город55». На переправе обустроены пункты обогрева, есть средства спасения, также установлены дорожные и информационные знаки.

Ранее 2 декабря сообщалось, что первые ледовые переправы заработали в Иркутской области. Открыты три дороги в Казачинско-Ленском районе. Всего же этой зимой планируют ввести в эксплуатацию 46 переправ в 20 муниципальных образованиях.