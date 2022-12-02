В Чили проснулся вулкан Вильяррика, который является самым активным в стране. Власти заблаговременно ввели «желтый» уровень опасности в связи с возможным началом извержения вулкана.

О том, что Вильяррика может проснуться, Национальная служба геологии и горного дела (Sernageomin) предупредила 25 ноября.

«Радиус потенциальной опасности составляет 500 м вокруг кратера», — цитирует заявление агентство MercoPress.

Отмечается, что ситуация может поменяться в ближайшие несколько дней. Сейчас видеосъемка с самолета показывает, что вулкан проявил активность: над его кратером днем был виден дым, а к вечеру начали появляться языки пламени. Пока извержение вулкана не началось, то вспышки внутри кратера не выходят за его территорию.

Ранее, 30 ноября, сообщалось, что на Гавайях впервые за 38 лет одновременно извергаются вулканы Мауна-Лоа и Килауэа. Отмечалось, что двойные извержения не наблюдались на Гавайях с 1984 года.

До этого, 28 ноября, вулкан Котопахи проснулся в Эквадоре. В Сети распространились кадры, на которых видно, как над кратером стоит густой дым.