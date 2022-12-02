Реклама
Прямой эфир
Общество
В Донбасс доставили партию гуманитарной помощи от Союзного государства
Мир
Испания предупредила ЕС о возможной связи посылок с бомбами с конфликтом на Украине
Спорт
«Формула-1» отменила Гран-при Китая 2023 года
Мир
Шольц призвал Путина как можно скорее найти решение конфликта на Украине
Мир
ЕК предложила наказывать физлиц тюрьмой за нарушение санкций ЕС против РФ
Авто
Китайская Evergrande приостановила производство своих электромобилей
Мир
В Сирии опровергли заявление Пентагона о ликвидации лидера ИГ оппозицией
Происшествия
Число погибших при обстреле ВСУ Донецка увеличилось до трех
Мир
В Польше полицейским пришлось выселять беженцев с Украины с помощью автокрана
Мир
Германия направит Украине семь подлежавших утилизации ЗСУ Gepard
Происшествия
В результате пожара на судне на Борисовских прудах пострадала женщина
Общество
Кравцов заявил о включении раздела про СВО в школьные учебники истории

В Чили проснулся вулкан Вильяррика

0
Фото: IZ.RU
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Чили проснулся вулкан Вильяррика, который является самым активным в стране. Власти заблаговременно ввели «желтый» уровень опасности в связи с возможным началом извержения вулкана.

О том, что Вильяррика может проснуться, Национальная служба геологии и горного дела (Sernageomin) предупредила 25 ноября.

«Радиус потенциальной опасности составляет 500 м вокруг кратера», — цитирует заявление агентство MercoPress.

Отмечается, что ситуация может поменяться в ближайшие несколько дней. Сейчас видеосъемка с самолета показывает, что вулкан проявил активность: над его кратером днем был виден дым, а к вечеру начали появляться языки пламени. Пока извержение вулкана не началось, то вспышки внутри кратера не выходят за его территорию.

Ранее, 30 ноября, сообщалось, что на Гавайях впервые за 38 лет одновременно извергаются вулканы Мауна-Лоа и Килауэа. Отмечалось, что двойные извержения не наблюдались на Гавайях с 1984 года.

До этого, 28 ноября, вулкан Котопахи проснулся в Эквадоре. В Сети распространились кадры, на которых видно, как над кратером стоит густой дым.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022