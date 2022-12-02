Илон Маск представил второе поколение грузовиков Tesla

Американский миллиардер Илон Маск представил новый продукт своей компании — второе поколение грузовиков Tesla. По словам бизнесмена, автомобиль быстро разгоняется и тормозит, передает телеканал «Известия». Модель называется Beast, в переводе на русский означает «Зверь». Машина может проехать сотни километров без подзарядки.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.