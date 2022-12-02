Житель Калуги перевел лжеброкерам 4 млн рублей

Очередной жертвой мошенников стал житель Калуги, который хотел заработать на бирже. При общении с лжеброкерами он лишился более чем 4 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По словам потерпевшего, он зарегистрировался на тематическом сайте в интернете, после чего с ним связался незнакомец, представившийся брокером. Собеседник объяснил, что будет осуществлять биржевые торги, но для этого необходим стартовый капитал.

Калужанин перевел мошенникам свои сбережения, а затем оформил несколько кредитов и тоже перечислил их на указанные счета, пишет газета «Весть». Общая сумма ущерба составила более 4 млн рублей.

После того, как мужчина не увидел обещанной прибыли, он обратился в полицию с заявлением. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ведется расследование.

30 ноября сообщалось, что полиция проводит проверку по факту телефонного мошенничества в отношении 77-летней жительницы Санкт-Петербурга. Женщина передала злоумышленникам 2 млн рублей.