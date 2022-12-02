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В ООН сообщили о ходе расследования расстрела российских военнопленных на Украине

В ООН сообщили, что комиссия исследует видео с казнью российских военнопленных на Украине
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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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ООН ведет расследование видеозаписи с расстрелом российских военнопленных. Об этом сообщил журналистам глава комиссии ООН по расследованию событий на Украине Эрик Месе в пятницу, 2 декабря.

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«Мы знаем об этом событии, сейчас комиссия расследует как само видео, так и его качество, подлинность, а также элементы, чтобы глубже проникнуть в суть дела», — отметил Месе.

Ранее, 25 ноября, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, заявил, что обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине должны быть максимально расследованы. Он также сообщил, что мониторинговая миссия ООН на Украине провела предварительный анализ, который с высокой вероятностью подтверждает подлинность видеозаписи с расстрелом пленных российских военнослужащих, которая появилась ранее.

Видео, на котором украинские военные расстреливают лежащих на земле сдавшихся россиян, появилось в интернете в ноябре. На кадрах видны тела по меньшей мере 11 пленных. Военнослужащие подверглись массовой казни в селе Макеевка Сватовского района Луганской Народной Республики (ЛНР).

18 ноября в Минобороны РФ заявили, что украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову. В ведомстве подчеркнули, что это не единичное преступление, а «распространенная практика» ВСУ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и жестоком обращении с военнопленными.

Позднее, 21 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва сама займется поисками причастных к убийству российских военнослужащих. Он добавил, что Россия также готова к международному расследованию этого преступления.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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