В Москве с 3 до 7 декабря закроют метро от «Октябрьской» и «Новых Черемушек»

Участок Московского метрополитена от станции «Октябрьская» до станции «Новые Черемушки» будет закрыт с 3 по 7 декабря. Информация об этом опубликована 2 декабря на официальном сайте мэра Москвы.

«Участок между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии метро закроют для пассажиров с 3 по 7 декабря. Это необходимо для строительства второго перегонного тоннеля будущей Троицкой линии, который проложат под оранжевой веткой», — указано в публикации.

Отмечается, что в течение всего периода, пока данный отрезок метро будет закрыт, вдоль него будут курсировать бесплатные автобусы. Кроме того, проезд на трамваях № 14 и 26, а также повторный вход в метро будет бесплатным.

Ранее, 11 ноября, сообщили о закрытии участка Замоскворецкой линии метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» на полгода из-за реконструкции тоннеля между станциями «Царицыно» и «Кантемировская». Известно, что для пассажиров организуют бесплатные компенсационные автобусы: КМ, КМ1, КМ2, Е80, Е80. Повторный вход в метро будет бесплатным.

13 октября стало известно, что в период с 2023 по 2025 год в Москве планируется построить 18 новых станций метро. Новые участки достроят на Солнцевской, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской линиях. Кроме того, появится новая Троицкая ветка метро, а также станция «Суворовская» на Кольцевой линии.