Видеомониторинг заработает во всех лесах Вологодчины к 2024 году

На территории лесов Вологодской области к 2024 году намерены организовать круглосуточный видеомониторинг. Об этом ИА FlashNord сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.

На заседании комитета по экологии и природопользованию подвели итоги пожароопасного сезона. Как выяснилось, с начала 2022 года на Вологодчине произошло 34 лесных пожара общей площадью 37 га. При этом в 85% случаев причиной стал человеческий фактор.

Почти все возгорания были ликвидированы в первые сутки. В одном случае, когда загорелись торфяники, на тушение ушло два дня.

В 2022 году в лесах региона установили 38 камер видеомониторинга, которые в хорошую погоду обеспечивают видимость до 40 км. Оборудование уже показало свою эффективность, что повлияло на решение о закупке новых камер. До 2024 на эти цели ежегодно будут выделять по 20 млн рублей.

Камеры видеомониторинга позволят следить за ситуацией в лесах всей Вологодчины круглосуточно в режиме онлайн.