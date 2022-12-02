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В России стал доступен новый кроссовер Toyota Corolla Cross

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Фото: ТАСС/EPA/DIEGO AZUBEL
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Российские дилеры начали продавать в РФ кроссоверы Toyota Corolla Cross. Переднеприводная машина предлагается с гибридным силовым агрегатом мощностью 122 л.с., сообщил 2 декабря сайт «Газета.Ru».

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Corolla Cross построена на модульной платформе GA-C, которая лежит в основе седана Corolla, кроссовера C-HR, а также множества других моделей Toyota. Машина комплектуется бензиновыми моторами и гибридными версиями. Полноприводные версии кроссовера продаются исключительно на американском рынке.

Стоимость новой японской модели в России составляет 3,6 млн рублей. В список оснащения входят однозонный климат-контроль, мультимедийная система, кнопка запуска двигателя, мультируль, электростеклоподъемники всех дверей, задний парктроник и другие опции.

Продавец отметил, что на машину есть полный пакет документов, а ее кузов дополнительно обработан антикоррозийным составом.

Мировой дебют Corolla Cross состоялся в 2020 году. Первым рынком, где появились такие кроссоверы, стал Таиланд, позже поставки наладили в страны Южной Америки и США. На российском рынке машина официально представлена не была.

28 ноября на российском рынке в рамках параллельного импорта появилась модель Toyota Crown 12-го поколения, которая была представлена минувшим летом. Первенцем семейства стал седан с высоким клиренсом, который в компании назвали кроссовером. Специалисты напомнили, что переднеприводная машина построена на модульной платформе TNGA. Во всех версиях Crown оснащается гибридной силовой установкой с электромоторами на задней оси. Доступно два варианта мощности для машины — 234 и 349 л.с. Цены на модель в России варьируются от 3,3 млн до 5 млн рублей.

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