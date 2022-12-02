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Минобороны: ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Часовом Яре в ДНР

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Российские военнослужащие поразили пункт дислокации иностранных наемников в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также 78 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях. Об этом в пятницу, 2 декабря, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что была поражена украинская техника в 184 районах.

Конашенков добавил, что на купянском направлении сорвана новая украинская атака, уничтожено более 50 боевиков.

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«На купянском направлении <...> сорвана попытка двух ротных тактических групп ВСУ атаковать из района населенного пункта Котляровка Харьковской области. За сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих», — уточнил он.

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России сорвали атаку на краснолиманском направлении. Более 100 солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) убиты или ранены, еще 11 сдались в плен.

Накануне в Минобороны сообщили, что ВС РФ поразили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска в ДНР. Также были поражены 85 украинских артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 162 районах.

29 ноября офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что польские наемники, воюющие на стороне Украины, несут большие потери в районе городов Кременная, Лисичанск, Сватово и на других участках фронта.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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