Испания предупредила ЕС о возможной связи посылок с бомбами с конфликтом на Украине

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка направил своим европейским коллегам, а также в Европейскую комиссию (ЕК) письмо о том, что посылки со взрывными устройствами, направленные в том числе в посольство Украины, могут быть связаны с конфликтом в этой стране. Об этом сообщает агентство Europa Press, в пятницу, 2 декабря.

«Письмо Марласки адресовано главам внутренних дел остальных стран — членов ЕС, а также еврокомиссару по внутренним делам Илве Йоханссон и президенту комиссии по свободам Европалаты Хуану Фернандо Лопесу Агилару, исполнительному директору ЕВРОПОЛа Катрин де Болле и координатору ЕС по борьбе с терроризмом Илкке Салми. Всем им он объясняет, что идет расследование. Он сообщил также, что распорядился «усилить меры безопасности вокруг дипломатических миссий, находящихся в Испании, что идет в дополнение к усилению безопасности, введенному после начала конфликта на Украине», — сообщается в материале.

Как считает Гранде-Марласка, подобные инциденты «могут быть связаны с конфликтом на Украине».

Накануне министр обороны страны Маргарита Роблес заявила, что позиция Испании относительно помощи Украине останется неизменной, письма со взрывчаткой на нее никак не повлияют.

Ранее в тот же день посылка со взрывчаткой была найдена в посольстве США в Мадриде. Здание дипмиссии оцепили, был активирован соответствующий антитеррористический протокол. Сообщалось, что обнаруженный пакет аналогичен тому, что сдетонировал накануне в украинском посольстве.

Тогда же полиция перехватила конверт, адресованный премьер-министру страны Педро Санчесу, начиненный взрывчаткой, а сотрудники испанских спецслужб обнаружили посылку с бомбой, прибывшую по почте на базу ВВС в городе Торрехон-де-Ардос. Отмечалось, что правоохранительные органы начали изучать причастность бомбы и посылки к письму со взрывным устройством, которое было отправлено в украинское посольстве в Мадриде днем ранее. В результате взрыва сотрудник посольства получил легкие ранения и смог самостоятельно добраться до больницы.

В тот же день стало известно, что оружейная компания Instalaza, расположенная в испанском городе Сарагоса, получила посылку, похожую на ту, что взорвалась у здания посольства Украины. Посылка не взорвалась. Испанская оружейная компания производит гранатометы, которые правительство Испании отправило Киеву в начале специальной военной операции России по защите Донбасса.