В Донбасс доставили партию гуманитарной помощи от Союзного государства

Партию гуманитарной помощи детям Донбасса от Союзного государства России и Белоруссии 1 декабря доставили в Донбасс.

В Донбасс поступили два автобуса, более 100 компьютеров, по десять проекторов и интерактивных досок. Пока грузы находятся в Донецке, дальше их распределят по городам Донецкой и Луганской народных республик. Передавать гумпомощь приехал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Это решения, которые приминались главами РФ и Белоруссии — Владимиром Путиным и Александром Лукашенко — в поддержку образовательного потенциала, в поддержку тысяч ребят, которые получают знания в ДНР и ЛНР. Это не просто набор помощи, это подтверждение того, что мы вместе», — заявил Мезенцев.

На торжественной передаче гумпомощи присутствовал также врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Очень важно, что внимание оказывается нашим детям, нашим спортсменам. И думаю, что автобус, который удалось выделить для училища олимпийского резерва, послужит важным подспорьем, которое позволит нашим спортсменам ездить на соревнования», — подчеркнул Пушилин.

В начале ноября союз операторов наружной рекламы при поддержке Минобороны России, Центрального спортивного клуба Армии и Общероссийского Народного Фронта провел вторую масштабную акцию помощи «Щит добра» в рамках проекта «Все для Победы». По ее итогам было собрано 50 т гуманитарной помощи для Мариуполя.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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