Больше 250 кг рыбы изъяли у браконьеров в Карелии

Полиция провела больше 200 рейдов с целью выявления нарушений в сфере добычи водных ресурсов в Карелии. У браконьеров изъяли больше 200 кг рыбы.

По данным правоохранительных органов, всего изъято свыше 200 сетей, 13 лодок и катеров, 12 лодочных моторов, а также 40 сторонних орудий для ловли рыбы. Об этом сообщает ИА «Карелinform». Составлено 38 протоколов об административных правонарушениях. Кроме того, возбуждено порядка 10 уголовных дел.

Во время патрулирования трасс был остановлен автомобиль с лодочным прицепом. Житель Петрозаводска перевозил озерного лосося и кумжу. Ущерб природе оценивался более чем в 100 тыс. рублей. Позже на том же месте полицейские остановили два автомобиля, жители Ленинградской области перевозили лосося.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области за осень у браконьеров изъяли 1,5 т рыбы осетровых видов, 35 кг черной икры и около 56 т частиковых видов.