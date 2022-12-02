Эксперт назвал демаршем бойкот еврокомиссаром саммита в США

Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Павел Захаров 2 декабря прокомментировал «Известиям» новость о том, что еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон отказался от визита в США для участия в саммите по вопросам торговли и технологий, так как эта встреча не затрагивает проблемы, волнующие европейских лидеров.

«Это явный демарш, в его комментарии откровенно было сказано, что европейские власти недовольны политикой США в экономической сфере и тем, как американцы пытаются ущемить интересы европейских производителей. Это попытка нажать на американцев, чтобы они были сговорчивее в экономических переговорах и не пытались воспользоваться текущей ситуацией для продвижения своей промышленности в ущерб интересам европейцев», — сказал эксперт.

Захаров также прокомментировал вчерашние переговоры президента США Джо Байдена и французского лидера Эммануэля Макрона в Вашингтоне.

«Накопились претензии в экономическом плане между ЕС и США. США проводит довольно протекционистскую политику — принимают один за другим законы о субсидировании своей промышленности, тот же закон о снижении инфляции, до этого был закон о чипах, теперь еще претензии у ЕС по поводу того, что США наживаются на энергетическом кризисе в ЕС, продавая дорогую энергию, прежде всего СПГ, нефть. Накопились эти претензии, соответственно, и европейские чиновники со своей стороны, и Макрон пытаются разрулить эти противоречия», — сказал он.

Эксперт добавил, что промышленность Евросоюза находится «в просадке», а США «пытаются играть» на этой ситуации и развивать свою промышленность.

«В том же законе о снижении инфляции прописаны субсидии для производства электромобилей, именно американских, а европейцы считают, что их тем самым ущемляют», — сказал Захаров.

По словам эксперта, Макрон и Байден смогли договориться о промежуточных механизмах, но пока непонятно, как они будут применены на практике.

«Мне не очень понятно, как Байден намерен обойти требования законодательства. Если бы это было какой-то президентское распоряжение — это одно, но поскольку это прописано в законе, который уже принял конгресс, подписал президент. Не очень понятно, как президент будет обходить эти требования закона. Может быть, действительно они какую-то лазейку нашли с Макроном», — отметил специалист.

Накануне сообщалось, что Макрон обрушился с критикой на американский закон о климате в первый же день поездки в США. По его мнению, новый закон сильно ударит по европейскому производству и рынкам сбыта. Президент Франции подчеркнул, что под угрозой окажутся многие рабочие места в Европе, так как компании там потеряют свою привлекательность для инвестиций.

Закон США о климате, который предложил американский лидер, предлагает профинансировать на $400 млрд переход страны к «зеленой» энергетике, включая субсидии для электромобилей, произведенных в США. Также он предполагает налоговые кредиты для развития возобновляемых источников энергии и аккумуляторов. В Европе политики считают такой шаг нарушением условий для конкуренции.