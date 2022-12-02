Уголовное дело возбудили после ДТП с опрокидыванием в Липецкой области
Полиция возбудила уголовное дело по факту опрокидывания автомобиля на трассе в Липецкой области. В результате ДТП погиб пассажир.
Авария произошла на дороге Липецк — Данков на территории Липецкого района вечером 30 ноября. По данным правоохранительных органов, 19-летний водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части, в результате чего машина опрокинулась. Смертельные травмы получил 47-летний пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности. Об этом сообщает GOROD48.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Ранее в этот день сообщалось о столкновении машины с забором в Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ). 59-летний водитель не выбрал безопасную скорость и потерял управление. Автомобилист скончался на месте.