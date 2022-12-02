Власти Нью-Йорка опубликовали вакансию директора по борьбе с грызунами

В Нью-Йорке «крысиному царю» готовы платить до $170 тыс. в год. Власти города ищут человека, который решит проблему с крысами, передает телеканал «Известия». Идеальный кандидат должен обладать «аурой крутизны». Уточняется, что вакансия также открыта «для кровожадных людей». Из приземленных требований — нужно быть местным жителем и иметь степень бакалавра. В Нью-Йорке проблема с крысами существует с 1700-х годов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.