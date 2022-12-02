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ЕК предложила наказывать физлиц тюрьмой за нарушение санкций ЕС против РФ

Еврокомиссия: физические лица, нарушившие санкции ЕС, могут получить пять лет тюрьмы
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение по внесению обхода санкций Евросоюза против России в список уголовных преступлений ЕС и предложила установить «общие базовые стандарты наказаний» за данное нарушение. Об этом в пятницу, 2 декабря, говорится в заявлении ЕК.

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Так, физические лица, нарушившие санкции ЕС, могут получить наказание в виде пяти лет тюремного заключения. В то же время компании могут быть подвергнуты штрафу в размере не менее 5% от общего мирового оборота за год.

В ЕК подчеркнули, что нарушение санкций ЕС — это серьезное уголовное преступление. Отмечается, что введение подобных мер ЕС указывает на сложности выявления активов олигархов, которые скрывают их путем передачи права собственности на имущество, находящееся под санкциями, третьему лицу, не находящемуся под санкциями.

«Предлагаемая директива установит одинаковый уровень наказаний во всех государствах-членах, закрывая тем самым существующие правовые лазейки и повышая сдерживающий эффект от нарушения санкций ЕС», — говорится в заявлении.

Теперь инициативу должны утвердить в Совете ЕС и Европарламенте.

Совет ЕС единогласно принял решение внести в перечень уголовных преступлений обход или нарушение введенных санкций 28 ноября. После этого ЕК должна была представить документ с основными правилами, касающимися определения таких преступлений и наказания за них.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала правовым произволом решение Совета ЕС признать обход санкций уголовным преступлением. По ее словам, в случае реализации такой инициативы ЕС «окончательно похоронит репутацию» надежной юрисдикции для ведения бизнеса.

Сейчас уголовными преступлениями на уровне всего ЕС являются терроризм, торговля людьми, сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, киберпреступления и организованная преступность.

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