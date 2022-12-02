В Сирии опровергли заявление Пентагона о ликвидации лидера ИГ оппозицией

Лидер «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка) Абу Хасан аль-Кураши был ликвидирован в октябре сирийской правительственной армией, а не оппозицией, как ранее заявили в Пентагоне. Об этом сообщил 2 декабря источник в органах безопасности Сирии.

«Лидер ИГ Абу Хасан аль-Кураши был ликвидирован вместе со всеми членами его группировки в ходе спецоперации сирийской правительственной армии при поддержке местных активистов в городе Джасим провинции Дераа 15 октября», — цитирует источник телеканал Alekhbariya.

Ранее, 30 ноября, Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что главарь ИГ в Сирии был ликвидирован в середине октября. Там отметили, что данная операция была проведена Сирийской свободной армией.

В тот же день агентство Reuters сообщало о ликвидации Абу аль-Хасана аль-Хашеми аль-Кураши, который руководил операциями группировки из штаба на одной из ферм в Джасиме.

Абу аль-Хасан аль-Кураши возглавлял ИГ, после того как в феврале 2022 года был ликвидирован его предшественник Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши.

11 ноября стало известно, что силы безопасности Сирии провели спецоперацию по ликвидации боевиков ИГИЛ. Было ликвидировано 24 боевика.

27 октября 2019 года США объявили об уничтожении главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

ИГ действовало в 2013–2019 годах преимущественно на территории Сирии и Ирака. На данный момент основные силы и главные члены группировки уничтожены.