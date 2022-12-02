Карантин по африканской чуме свиней установили в Брянске

В Советском районе Брянска выявлен очаг африканской чумы свиней. Указ о введении карантина подписал губернатор Александр Богомаз.

Очаг заражения был обнаружен в холодильной камере одного из помещений на улице Щукина, пишет NASHBRYANSK.RU. Чтобы не допустить распространения заболевания, проводится комплекс специальных мер.

Карантин снимут после того, как специалисты удостоверяться в отсутствии опасности.

В октябре сообщалось, что поголовье свиней сократилось в три раза в личных подсобных хозяйствах Татарстана из-за АЧС. На момент регистрации заболеваемости местные жители содержали 19 тыс. голов, после проведения мероприятий поголовье составило 6 тыс. голов.