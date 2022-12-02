Число погибших при обстреле ВСУ Донецка увеличилось до трех

Число погибших в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВФУ) Киевского района Донецка увеличилось до трех, еще четыре человека получили ранения. Об этом 2 декабря сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В результате обстрела ВФУ Киевского района Донецка погибли три человека, еще четыре мирных жителя получили ранения», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле Киевского района города. По его словам, ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО БМ-21 «Град». В результате был поврежден автобус с людьми, несколько граждан получили ранения.

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин рассказал об обстановке в центре Донецка после обстрела. Он сообщил, что в результате попадания одной из ракет погибло два человека. Корреспондент пояснил, что на протяжении долгого времени украинская сторона бьет именно по этому району, так как он больше всего заселен мирными жителями.

Позднее «Известия» опубликовали кадры, на которых видно, что один из снарядов попал по жилому дому. В результате этого одна из квартир на верхнем этаже оказалась полностью разрушена. На дороге возле дома видны обломки балкона, на улице лежит тело человека без признаков жизни.

Россия продолжает проведение начатой 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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