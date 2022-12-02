Воскресную школу построят рядом с храмом в Подольске

Воскресная школа появится рядом с новым храмом в Подольске (Московская область). Предоставление земельного участка согласовало министерство имущественных отношений региона.

Силами прихода Никольская церковь строится в микрорайоне Кузнечики. Под строительство воскресной школы ведомство выделило участок площадью 0,27 га. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На текущий момент храм построен на 50%. Для нужд верующих рядом была построена временная часовня, при которой открыта воскресная школа для детей, библейско-богословные курсы и молодежная школа волонтеров-аниматоров. Будущее здание воскресной школы сможет принять больше детей и молодежи.

Ранее сообщалось, что храмовый комплекс с воскресной школой и велодорожками планируется обустроить в Дзержинске Нижегородской области. Он займет площадь 4,6 га на улице Терешковой.