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Орловские власти объявили торги на достройку медцентра на бульваре Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Власти Орловской области объявили о поиске подрядчика на достройку многопрофильного медцентра на бульваре Победы в Орле. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, исполнитель должен выполнить инженерные изыскания, подготовить проектно-сметную документацию, а затем провести строительно-монтажные работы и завершить строительство медцентра, прозванного в народе «Титаником».

Определить подрядчика планируется 14 декабря. Максимальная стоимость контракта с ним составит 3,012 млрд рублей.

Как уточняет ИА «Абирег», это уже второй аукцион на завершение строительства больницы. Предыдущие торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Тогда власти предлагали за работы 3,025 млрд рублей.

Заказчиком строительных работ выступает департамент экономического развития и инвестиционной деятельности региона.

Строительство медцентра на бульваре Победы началось в 2007 году. Процесс затянулся из-за недостатка финансирования и хищений, выявленных при реализации проекта. Уголовные дела всё еще находятся на рассмотрении.

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