Экспорт мяса птицы увеличился в Тамбовской области в 2022 году

По итогам десяти месяцев 2022 года Тамбовская область увеличила экспорт мяса птицы на 13%. В общей сложности вывезено порядка 14,5 тыс. т продукции.

В основном мясо птицы аграрии отправляют в другие регионы России, страны Юго-Восточной Азии, Таджикистан и Китай. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру». Общая сумма экспорта составила $32,7 млн.

С каждым годом Тамбовская область наращивает производство продукции сельского хозяйства. По итогам девяти месяцев 2022 года на 43% выросло производство молока. Кроме того, производства выпустили в 1,5 раза больше сливочного масла и в два раза больше кисломолочных продуктов. Производство сыра выросло на 4,4%.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии в 2022 году выросло поголовье крупного рогатого скота. Коровы дали 752,4 тыс. т молока, надои увеличились на 5%.