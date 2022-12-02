Вышел трейлер пятой части фильма про Индиану Джонса

Вышел первый трейлер пятой части фильма про Индиану Джонса. Археологу предстоит отыскать мощный и очень ценный артефакт, передает телеканал «Известия». Режиссером выступил Джеймс Мэнголд, снявший «Логана». Стивен Спилберг принял участие в съемках в качестве сценариста. В главных ролях — Харрисон Форд, Мадс Миккельсен, Тоби Джонс, Фиби Уоллер-Бридж, Бойд Холбрук и Антонио Бандерас. Премьера «Индианы Джонса 5» запланирована на 30 июня 2023 года.

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