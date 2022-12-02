Путин указал Шольцу на необходимость прозрачного расследования теракта на СП

Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что теракт на «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2» нуждается в прозрачном расследовании с участием российских профильных структур. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

Во время беседы Путин отметил, что российские Вооруженные силы долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины. Однако теперь эти меры стали вынужденным и неизбежным ответом на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики.

«В этом же ряду — террористический акт против газопроводов «Северный поток» и «Северный потокк – 2», обстоятельства которого нуждаются в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур», — подчеркнул российский президент.

Накануне в Швеции рассказали о новом варианте возможного проведения диверсии на «Северных потоках». Доцент в области оборонных систем шведского НИИ обороны Ханс Ливонг в интервью газете Expressen заявил, что взрывные заряды для диверсии были размещены за пределами газопроводов. По его словам, взрывные заряды, скорее всего, были спущены с надводного судна.

18 ноября в службе государственной безопасности Швеции заявили, что на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» подтверждены факты диверсии. На месте аварии были найдены следы взрывчатки. Отмечается, что в ходе расследований, проведенных в Балтийском море, были тщательно задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов.

Ранее, 11 ноября, издание Wired сообщило, что, согласно информации аналитической компании SpaceKnow, незадолго до ЧП на трубопроводах рядом были замечены суда, у которых были отключены датчики о локации. Каждый из кораблей был от 95 до 130 м длиной и находился в непосредственной близости от мест, в которых произошли утечки.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Путин 12 октября назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.

Германия, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов, однако России тогда отказали в допуске к расследованию произошедшего.