Американские наемники помогают Украине готовить химические провокации. О том, что Москва владеет такой информацией, 2 декабря журналистам заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

По его словам, на проходящей в эти дни сессии стран — участниц ОЗХО российская сторона предоставила данные о «контрактниках» и провокациях на Украине. Шульгин добавил, что речь идет о военных из штата Невада.

«Американцы от всего этого отмахиваются, говорят, что это дезинформация с российской стороны <…> Они говорят, что это честные и благородные гуманитарии», — рассказал постпред.

В понедельник, 28 ноября, в Гааге открылась 27-я конференция стран-участниц ОЗХО, которая завершилась 2 декабря.

В начале ноября стало известно, что Совбез ООН не одобрил резолюцию РФ о расследовании в отношении биолабораторий США. Сообщается, что за резолюцию проголосовали Россия и Китай, против выступили Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, еще девять делегаций воздержались.

Резолюцию российская сторона вынесла на голосование в СБ ООН тогда же, 2 ноября. Помимо создания специальной комиссии в резолюции предлагалось запросить доклад по итогам проведенного расследования.

В сентябре начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что делегация США в Женеве, где проходило совещание государств — участников КБТО, признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

24 августа министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что Пентагон финансировал более 30 лабораторий на Украине. Он уточнил, что в рамках этой программы разрабатывались компоненты биологического оружия и тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки.

Минобороны РФ рассказало о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона, в марте. По данным ведомства, американские ученые проводили испытания потенциально опасных биологических аппаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы в период с 2019 по 2021 год.