В Щелково более 40 многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды

Авария на теплотрассе произошла в подмосковном округе Щелково в пятницу, 2 декабря. В результате более 40 многоквартирных домов, детский сад, поликлиника и школа остались без отопления и горячей воды.

Инцидент произошел около 9:00 мск на участке трубы от котельной Звездного городка до железнодорожной дороги.

Бригады местного водоканала оперативно прибыли на место, чтобы устранить утечку. По предварительной информации, отопление вернется в дома к 18:00, сообщает телеканал «360».

Данных о пострадавших нет.

Ранее, 28 ноября, глава администрации Шерегеш в Кемеровской области Вадим Швайгерт попал в больницу с многочисленными ожогами после прорыва трубы в здании администрации. Он обварился кипятком, когда стал открывать дверь кабинета, пишет «Москва 24».