Песков заявил, что Байден ставит неприемлемые условия для переговоров с Путиным

Кремль не готов к переговорам с США на их условиях, если для этого там ставят ультиматум, что России нужно «уйти с Украины». При этом российский лидер Владимир Путин в целом остается открытым для контактов, заявил 2 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля указал, что «безусловно, специальная военная операция продолжается». И напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что переговоры Соединенных Штатов и России возможны «только после того, как Путин уйдет с Украины».

«Он [Байден] считает, что это и есть демонстрация того, и должно быть демонстрацией того, что Путин готов к переговорам. Но при этом президент Путин был, есть и остается открытым для контактов», — добавил пресс-секретарь.

При этом он согласился с тем, что для России наиболее предпочтительным путем для достижения своих интересов являются мирные и дипломатические средства.

Ранее в пятницу член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сообщил «Известиям», что заявления президента США о готовности начать переговоры с президентом РФ о завершении спецоперации на Украине показывают лицемерие главы Белого дома. По его мнению, заявления Байдена — «это громкие слова, не подкрепленные конкретными шагами».

Тогда же госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что американский лидер стремится избежать расширения конфликта на Украине и Соединенные Штаты не хотят войны с Россией. При этом он заявил, что США не будут определять условия переговоров с РФ за Киев, но поддержат решение украинцев.

1 декабря Байден в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что готов вести переговоры с Путиным о завершении специальной военной операции на Украине, если тот примет такое решение. При этом, по словам Байдена, у него нет в ближайшее время планов контактировать с российским президентом.

Москва не раз отмечала свою открытость к переговорам с Украиной, однако именно Киев вышел из переговорного процесса. 4 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о невозможности проведения переговоров с российским руководством.

Как указала 2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва ждет от Киева сигналов о стремлении возобновить переговорный процесс, но уже с учетом новых территориальных реалий.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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