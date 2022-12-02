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Число пожаров сократилось более чем в два раза в Самарской области за год

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Количество возгораний значительно сократилось в Самарской области во время пожароопасного периода. Об этом сообщает НИА «Самара» со ссылкой на первого вице-губернатора — председателя правительства региона Виктора Кудряшова.

С 15 апреля по 15 октября в Самарской области зарегистрировали 3843 пожара. За аналогичный период 2021 года произошло 8339 пожаров. Количество погибших сократилось почти вдвое. Всего произошло 960 природных пожаров, что меньше показателя 2021 года на 74,7%. Площадь возгораний составила 65,9 га.

«Безусловно, здесь нам помогла погода, не было такой изнуряющей жары, как в 2021 году. Также хочу отметить хорошую работу муниципалитетов, областного министерства лесного хозяйства, направленную на профилактику пожаров. Мы действительно системно занимались вопросами создания противопожарных полос, ликвидировали свалки на границах населенных пунктов, которые примыкают к лесному фонду, проводили большую профилактическую работу с населением», — сказал Кудряшов.

Причиной почти 2,7 тыс. пожаров стало неосторожное обращение с огнем. Кроме того, возгорания происходили из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неисправности печей, поджогов и нарушений при эксплуатации транспортных средств.

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