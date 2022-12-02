Последнюю паромную переправу закроют в Томской области 3 декабря

Паромную переправу около Колпашево в Томской области закроют 3 декабря. Всего в регионе обустроят свыше 60 переправ.

Грузоподъемность ледовой переправы в Колпашево достигла 3 т. Об этом сообщает РИА «Томск» со ссылкой на компанию, осуществляющую перевозки.

В регионе отмечается большое количество населенных пунктов, добраться до которых можно только по воде или льду. В период ледостава от «большой земли» остаются отрезанными свыше 60 сел. Точное количество переправ в зимнем сезоне будет определено в зависимости от потребностей муниципалитетов и частных компаний.

Ранее в этот день сообщалось об открытии первых ледовых переправ в Иркутской области. Всего в регионе запустят 46 автозимников в 20 муниципалитетах.