Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за морозов

Штормовое предупреждение объявили до 5 декабря на территории Алтайского края. Температура воздуха понизится до –35 градусов.

По данным регионального гидрометцентра, в ночь на 3 декабря средняя температура будет составлять –22…–27 градусов, при облачности до -20 градусов. В отдельных районах вероятен мороз до –35 градусов. В дневные часы ожидается –14…–19 градусов. Осадки не ожидаются, скорость северного ветра достигнет 7 м/с. Об этом сообщает altapress.ru.

В ночь на 4 декабря вероятно похолодание до –37 градусов, но при облачности температура составит до –20 градусов. В дневные часы ожидается –12…–17 градусов. В некоторых районах ожидается туман с изморозью.

Ранее штормовое предупреждение в связи с морозами объявили в Оренбургской области. Температура воздуха понижается до –27 градусов.