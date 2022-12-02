В Приморье обнаружили живым экипаж упавшего МиГ-31

Экипаж истребителя-перехватчика МиГ-31, упавшего в Приморском крае, обнаружен живым. Как рассказал 2 декабря представитель экстренных служб, с пилотами, по предварительным данным, всё в порядке.

«Экипаж обнаружили, предварительно, с летчиками всё нормально», — цитирует источник «РИА Новости».

Самолет упал ранее в этот день в безлюдном месте. Отмечалось, что полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж катапультировался.

Причиной падения истребителя могла стать техническая неисправность. На кадрах после крушения видно густое облако дыма, которое поднимается с места ЧП. Очевидцы сообщили, что перед крушением у самолета горел двигатель.