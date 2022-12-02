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Chevrolet обновила для Бразилии компактный пикап Montana

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Фото: Chevrolet
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В Chevrolet пересмотрели концепцию пикапа Montana. Вместо утилитарной машины первых поколений третья генерация авто стала похожа на транспорт для активного отдыха, сообщило 2 декабря издание «Авторевю».

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Новая Montana впервые получила двухрядную кабину с четырьмя дверьми. Шасси для новой модели «поделился» кроссовер Chevrolet Tracker, выпускаемый в Бразилии с 2020 года.

По размерам новая Montana стала близка к таким традиционным бразильским пикапам, как Renault Oroch и Fiat Toro. Объем грузового отсека машины составил 874 л до верхней кромки бортов. Разработчики сразу предусмотрели широкие возможности трансформации кузова: предложены штатные перегородки, дополнительные боксы и полки, позволяющие разделить большой грузовой отсек на несколько маленьких.

Пока представлены только относительно богатые версии LTZ и Premier. В их оснащении есть 17-дюймовые легкосплавные колеса, хромированный декор, шесть подушек безопасности, медиасистема с восьмидюймовым экраном, климат-контроль и обивка сидений кожзамом. Среди опций есть камера заднего вида, парктроник, кнопка запуска двигателя и аудиосистема JBL.

Под капотом находится трехцилиндровый турбомотор объемом 1,2, л. Двигатель работает на этаноле и выдает 133 л.с. На выбор есть шестиступенчатые механика и классический автомат, но привод только передний.

Выпускать новый пикап будут на заводе GM в бразильском Сан Паулу, где делали пикапы прежних поколений. Старт продаж намечен на февраль 2023 года.

25 ноября стало известно, что автомобиль Chevrolet Damas начали предлагать на российском рынке. Машины ввозятся по параллельному импорту. Модель оценена в 880 тыс. рублей. Damas оснащается двигателем объемом 0,8 л мощностью в 38 л.с. и механической КПП. Салон вмещает семь человек, грузоподъемность компактного автомобиля составляет 560 кг. Daewoo Damas под брендом Chevrolet выпускается с 2011 года. В 2020 году машину начали производить в Казахстане. История модели началась в 1991 году, когда в Южной Корее запустили снятый с производства японский фургон Suzuki Carry.

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