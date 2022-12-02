Более 10 свалок ликвидировали в Орловской области с начала года

В Орловской области в течение года избавились от 12 свалок, незаконно организованных на землях сельхозназначения. Всего с начала года на территории региона выявили 14 мест размещения отходов производства общей площадью, превышающей 9 га.

InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора пишет, что в порядок удалось привести более 7 га плодородных земель.

В частности, нарушения выявили в августе во время выездного обследования территории Однолуцкого сельского поселения в Болховском районе. На участке, принадлежащем ООО «Земельная компания Черкизово», складывали куриный помет. Лабораторный анализ проб почвы показал повышенное содержание энтерококков и нитратного азота.

Руководству ООО направили претензию. В ноябре правообладатель земельного участка сообщил, что устранил нарушения и приложил лабораторные исследования проб почвы.