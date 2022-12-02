Бродячая собака напала на 12-летнего ребенка в Саратове

Ученик седьмого класса пострадал в результате нападения бродячей собаки в Саратове. Это второе нападение за сутки в Кировском районе.

По данным ИА «Взгляд-инфо», пес набросился на мальчика в дневное время 1 декабря на улице Мельничной. Ребенок получил укушенные раны бедра, врачи приняли решение о госпитализации.

Утром в тот же день собака напала на шестилетнюю девочку на пересечении улиц Артиллерийской и Технической. Мама пострадавшей отметила, что на псе не было бирки. Ребенок находится в больнице, у девочки диагностировали перелом фаланги.

В середине ноября кавказская овчарка напала на семь человек в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Полицейским удалось найти владельца пса, он находился в федеральном розыске по статье о неуплате алиментов.