Картину немецкого художника Макса Бекманна продан на аукционе за €23,2 млн

Автопортрет немецкого художника Макса Бекманна продан на аукционе за рекордные €23 млн. Картина была написана в 1943 году, передает телеканал «Известия». Она изображает Бекманна во время его пребывания в Нидерланды после бегства из нацистской Германии. Полотно несколько десятилетий хранилось в частной коллекции и не выставлялось с 1990-х годов.

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