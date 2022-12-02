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BYD готовит гибридный внедорожник в стиле G-Class

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Фото: соцсети
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Компания BYD готовится показать новый внедорожник марки, созданный в стиле немецкого G-Class. Судя по фото, это будет гибридная модель, сообщил 2 декабря портал Motor.

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В Сети появилась новая порция фотографий внедорожника от BYD. Китайские эксперты сообщили, что новая модель машины выйдет под суббрендом Yangwang R1. Машина должна выйти на рынок Китая под маркой Yangwang (в буквальном переводе — «смотреть вверх»), недавно основанной BYD. В продаже модель появится в течение 2023 года и будет стоить от 800 тыс. до 1,5 млн юаней (примерно 6,8–12,7 млн рублей).

Так как автомобили, разработанные в BYD, больше не комплектуются двигателями внутреннего сгорания, на одном из фото у R1 видна труба выхлопной системы. Журналисты предположили, что это машина с гибридной силовой установкой, в комплекте у которой традиционный двигатель и электромотор.

Ранее в китайской прессе высказывались предположения, что у R1 будет четыре электродвигателя, по одному на каждом из колес. Также известно, что в основе машины лежит оригинальная платформа, не связанная с e-platform 3.0, на которой построены современные легковые электрокары марки.

29 ноября стало известно, что один из российских автодилеров приступил к продажам в РФ новых китайских кроссоверов марки BYD. Модель Tang стоит от 7 450 000 рублей, а Song Plus обойдется в 4 950 000 рублей. BYD Tang оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 245 л.с. Запас хода на одном заряде доходит до 505 км, а разгон до 100 км занимает 4,6 с. BYD Song Plus, доступен в Росси в двух версия: гибридный вариант с полуторалитровым мотором мощностью 197 л.с., и с электрическим мотором мощностью 184 л.с. Гибридный кроссовер на электротяге может проехать 110 км. Заявленный расход топлива — 4,5 л на 100 км пути. Паспортный запас хода полностью электроверсии на одном заряде составляет 505 км по циклу NEDC. Специалисты полагают, что реальный запас хода машины составит не более 350–450 км.

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