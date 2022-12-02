Заливка самого большого катка началась в Волгограде

В Волгограде приступили к заливке самого большого катка в городе. Об этом 2 декабря сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру».

Работы начались ночью в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО). Каток появится на месте детского плавательного водоема «Лагуна».

Ожидается, что каток откроют уже 7 декабря. Его площадь составит около 2 тыс. кв. м — это будет самая большая ледовая площадка в городе.

Ранее сообщалось, что самый большой каток Волгограда сможет работать независимо от погодных условий, в том числе при плюсовой температуре. Специальное холодильное оборудование позволит льду держаться, даже если столбик термометра поднимется до +10 градусов.

Как уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру», со 2 декабря покататься на коньках можно будет на ледовом катке в пойме реки Царица. Несмотря на строительство коллектора, он будет работать с 10 утра до 22 часов вечера.