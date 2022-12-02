Горку-гигант открыли в Никольских рядах в Петербурге

В Санкт-Петербурге в Никольских рядах открыли традиционную горку-гигант. Площадка с горой, каруселями, фигурами белых медведей и елкой высотой 6 м будет работать каждый день с 14.00 до 21.00, а в дни новогодних каникул — до 22.00.

Деревянная горка длиной порядка 70 м. На нее смогут попасть дети ростом от 110 см. Те, кто ниже, прокатятся в сопровождении взрослых. Второй билет при этом покупать не придется, сообщает телеканал «78».

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург вошел в топ выгодных направлений для поездок в новогодние праздники. Это выяснили аналитики сервиса «Яндекс Путешествия». Также в числе популярных направлений — Казань и Самара.